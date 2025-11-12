Haberler

Adana'da Market Cinayeti: Genç Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Adana'da Muhammed Kaplan, bir gün önce darbedildiği market sahibi Emrah Tutal'ı tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili şüpheli tutuklandı.

ADANA'da Emrah Tutal'ı (38), işlettiği markette tabancayla öldüren Muhammed Kaplan (20), tutuklandı. Kaplan'ın, cinayetten bir gün önce parkta içki içerken Tutal ve beraberindekiler tarafından darbedildiği ortaya çıktı. Kaplan ifadesinde, "Yaptıkları zoruma gitti, kaldıramadım. Bu nedenle marketine gidip, vurdum" dedi.

Olay, önceki gün saat 20.00 sıralarında Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Muhammed Kaplan, Emrah Tutal'ın marketine gitti. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Muhammed Kaplan, belinden çıkardığı tabancayla Tutal'ı göğsünden vurup, kaçtı. Mahallelinin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tutal, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Emrah Tutal, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Tutal'ın cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

Muhammed Kaplan ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Yenibey Mahallesi'nde sokakta yakalandı. Şüpheli Kaplan'ın, olaydan bir gün önce oturduğu parkta, Tutal ve beraberindekiler tarafından darbedilip, bıçaklandığı ortaya çıktı. Kaplan, sorgusunda, "Ben parkta oturup, içki içerken yanıma gelip, konuşmak istediklerini söylediler. Konuşmak istemeyince bana saldırıp, dövdüler. Hastanede tedavi olduktan sonra eve geldim. Yaptıkları zoruma gitti, kaldıramadım. Bu nedenle marketine gidip, vurdum" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammed Kaplan, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

