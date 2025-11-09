Haberler

Adana'da Lise Öğrencilerine Sosyal Dönüşüm Projesi Uğurlama Töreni

Güncelleme:
Adana'da, dezavantajlı mahallelerden gelen 190 lise öğrencisi için düzenlenen uğurlama töreninde Vali Köşger, gençliğe yapılan yatırımların geleceğe dönük olduğunu vurguladı. Öğrenciler Osmaniye'deki doğa kampında sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak etkinliklere katılacak.

Adana'da Sosyal Dönüşüm Projesi kapsamında Osmaniye'de yapılacak kampa katılacak 190 lise öğrencisi için uğurlama töreni düzenlendi.

Adana Valiliği himayesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, dezavantajlı mahallelerde yaşayan gençlerin sosyal ve kişisel gelişimlerine katkı sağlanması için kamp programı düzenlendi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Aslantaş Doğa Kampı'na gidecek 190 öğrenci, Yüreğir Atakent Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen törende uğurlandı.

Vali Yavuz Selim Köşger, törendeki konuşmasında, gençliğe yapılan yatırımın geleceğe de yapıldığını belirtti.

Bu tür organizasyonlarda gençlerin aidiyet duygusu, sorumluluk bilinci, özgüven ve tecrübeler de kazandığını kaydeden Köşger, şu ifadeleri kullandı:

"Buradan uğurladığımız her bir evladımız, yarının güçlü, dayanışmacı ve umut dolu bireyidir. Gençlerimize hayırlı yolculuklar diliyorum. Toplumun her kesiminden gençlerimizin eğitimine, sporuna ve kültürel gelişimine erişimini sağlamak sosyal devlet anlayışımızın gereğidir."

Törende, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Coşkun Sel ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu da yer aldı.

Osmaniye Aslantaş Doğa Kampı'nda öğrenciler, doğa eğitimleri, ekip çalışması ve kişisel gelişime yönelik atölye çalışmaları, sportif etkinlikler ile kültürel programlara katılacak.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
