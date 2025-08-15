Adana'da Kuyumcuya Silahlı Saldırı

ADANA'da tabanca ile iş yerine giren maskeli 2 şüpheli, kuyumcu İbrahim Kasır (26) ile Abdurrahman Kılle'yi (23) bacaklarından vurarak yaraladı. Şüpheliler, tezgah ve vitrindeki yaklaşık 1 kilo altını alıp, kaçtı.Olay, saat 09.00 sıralarında Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzleri maskeli 2 kişi, caddeye motosikletle gelip, Suriyeli kuyumcu İbrahim Kasır'ın iş yerine girdi. Tabancayla içerdekileri tehdit eden şüpheliler, tezgahtaki altınları istedi. Daha sonra şüphelilerden biri, tabancayla Kasır ile Abdurrahman Kılle'yi bacaklarından vurdu. Tezgah ve vitrindeki yaklaşık 1 kilo altını çantaya dolduran şüpheliler kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, iş yeri ve bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber: Anıl ATAR-Kamera: Yusuf YILDIZ/ADANA,