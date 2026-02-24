Haberler

4 altın bileziği gasbeden şüpheli, üzerine kilitlenen dükkanın kapısını kırıp kaçtı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde bir kuyumcu dükkanına giren silahlı şüpheli, iş yeri sahibine tehdit ederek 4 altın bileziği aldı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis ekipleri tarafından aranıyor.

ADANA'da kuyumcu dükkanına giren şüpheli, silah zoruyla 4 altın bileziği gasbetti. Şüpheli, iş yeri sahibinin kapıyı üzerine kilitlemesinin ardından camı tabancanın kabzasıyla kırıp kaçtı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Yüzünü kapüşonla gizleyen şüpheli, kuyumcu dükkanına girdi. İş yeri sahibi Y.K.'ye tabanca doğrultan şüpheli, 4 altın bileziği gasbetti. İş yeri sahibi, altınları verdikten sonra kapıyı şüphelinin üzerine kilitledi. Şüpheli ise elindeki tabancanın kabzasıyla vurduğu kapının camını kırıp iş yerinden kaçtı. Bu sırada tabancasını dükkanın önünde düşüren şüpheli, koşarak uzaklaştı. Kuyumcunun ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık

Göğsümüzü kabartan gelişmeyi böyle duyurdu: Almanya'da destan yazdık
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı
Kıvanç Tatlıtuğ, iş insanı Halit Yukay'la son konuşmasını mahkemede anlattı

Mahkemede o anları güçlükle anlattı: Son konuşmamız oldu
İşte uyruklarına göre yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı

İşte 2025'te yabancı damatların oranı: Birinci ve üçüncü sıra şaşırttı
Sarhoşken FBI görevlisine attığı mesaj başını yaktı! Rus ajanı kıskıvrak yakalandı

Sarhoşken telefona sarıldı, attığı mesaj Rus ajanını ele verdi
Galatasaray'a karşı oynayacak mı? Juventus'ta Kenan Yıldız gelişmesi

Galatasaray'a karşı oynayacak mı? İşte yanıtı
Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı

Bahçeli de akıma kayıtsız kalamadı
Özel abonelik açınca eleştiri yağmuruna tutulan Ece Erken suskunluğunu bozdu

Özel abonelik açan Ece Erken'den eleştirilere yanıt