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Adana'da Kuyuda Zehirlenen İki Kişinin Cenazeleri Çıkarıldı

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Adana'nın Feke ilçesinde su pompasının egzoz gazından zehirlenen Bilal Arkın ve Eyüp Bircan'ın cansız bedenleri itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarıldı. Cenazeler otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

CENAZELERİ ÇIKARILDI

Adana'nın Feke ilçesinde indikleri kuyuda su pompasının egzoz gazından zehirlenen Bilal Arkın (60) ile Eyüp Bircan'ın (60) cansız bedeni, itfaiye ekibi tarafından çıkarıldı. Egzoz gazının tahliye edilmesinin ardından kuyuya giren itfaiye erleri, Arkın ve Bircan'ın cansız bedenine ulaştı. Bağlanan halatlarla çıkarılan iki kişinin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye Otopsi Adana Eyüp Feke Olaylar Yaşam Güncel Haberler

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