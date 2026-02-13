Haberler

Adana'da su dolan çukura düşen motosikletin devrilmesi kamerada

Adana'nın Seyhan ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle su dolan çukura düşen motosiklet, devrildi. Sürücü otobüsün önüne düştü ancak kaza ucuz atlatıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kuvvetli yağış nedeniyle su dolan çukura düşen motosikletin devrilmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İnönü Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet, kentte etkili olan kuvvetli yağış nedeniyle su dolan çukura düştü.

Motosikletin savrulmasıyla direksiyon hakimiyetini yitiren sürücü, aynı yönde ilerleyen otobüsün önüne düştü.

Otobüs sürücüsü fren yaparak motosikletliye çarpmadan aracı durdurdu.

Çevredeki vatandaşların yardım ettiği motosiklet sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
