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Adana'da motosiklet denetimi: 41 sürücüye ceza

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Adana Yüreğir'de trafik polislerince yapılan denetimde, ehliyetsizlik, kasksızlık ve plakasız araç kullanma gibi ihlaller tespit edilen 41 motosiklet sürücüsüne para cezası kesildi, 8 motosiklet trafikten men edildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde trafik polislerince yapılan denetimde kurallara uymadıkları belirlenen 41 motosiklet sürücüsüne para cezası verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, şehir içinde motosiklet kullanımının artış göstermesi üzerine denetimlerini sıklaştırdı.

Kışla Caddesi ve Orhan Kemal Bulvarı'nda yapılan denetimde ekipler, motosiklet sürücüsü C.T'nin park halindeki bir aracın arkasında beklediğini fark etti.

Uygulama noktasına götürdükleri C.T'nin ehliyetinin olmadığını belirleyen ekipler, sürücü hakkında işlem yaptı.

Denetimde, sürücü belgesi bulunmayan, sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanan, kask takmayan ve plakasız aracıyla trafikte seyreden 41 kişiye idari para cezası uygulandı.

Ekipler, 8 motosikleti trafikten menetti.

Kaynak: AA
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