Adana'da kum yüklü tır çukura düştü
Adana'nın Yüreğir ilçesinde seyir halinde olan kum yüklü bir tır, yolda oluşan çukura düştü. Sürücü çevredeki vatandaşların yardımıyla kurtarıldı ve tırda bulunan kum yola saçıldı.
Adana'da kum yüklü bir tır, seyir halindeyken yolda oluşan çukura düştü.
KUM YÜKLÜ TIR, ÇUKURA DÜŞTÜ
Olay, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 01 AIL 179 plakalı kum yüklü tır, yolda oluşan çukura düştü.
Sürücü, çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı. Tırda yüklü kum yola saçıldı.