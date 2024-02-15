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Adana'da Kovid-19 önlemleri kapsamında faaliyeti durdurulan Göltepe Eğitim ve Uygulama Tesisleri tekrar hizmete girdi

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Adana'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulan Göltepe Eğitim ve Uygulama Tesisleri tekrar hizmete girdi. Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, açılış töreninde, işyurtlarının, mesleki eğitim çalışmaları açısından dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Adana'da, Kovid-19 önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyeti durdurulan Göltepe Eğitim ve Uygulama Tesisleri tekrar hizmete girdi.

Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, açılış töreninde, işyurtlarının, mesleki eğitim çalışmaları açısından dünyaya örnek olduğunu söyledi.

Gezginci, Adana 1 No'lu Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünce işletilen tesiste 17 personel ve 80 hükümlünün görev alacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Çalışacak hükümlüler, yaptıkları işlere uygun olarak mesleki eğitim programına alınacak, kalfalık ve ustalık belgesi ile meslek lisesi diploması sahibi olabileceklerdir. Böylece tahliye sonrasında iş bulma imkanına da kavuşmuş olacaklar."

Konuşmanın ardından, Kovid-19 önlemleri kapsamında faaliyetine ara verilen tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Törene, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş, Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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