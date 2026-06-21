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Adana'da köprüden nehre düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Adana'da köprüden nehre düşen kadını itfaiye ekipleri kurtardı
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Adana'nın Aladağ ilçesinde bir kadın köprüden nehre düştü. İtfaiye ekipleri halat ve can simidi yardımıyla kadını kurtararak hastaneye sevk etti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde köprüden nehre düşen kadın, itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Eğner Mahallesi'nde bir kadının köprüden düştüğü ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Nehrin çevresinde önlem alan ekipler, halata bağlı can simidi ve merdiven yardımıyla kadını sudan çıkardı.

Kurtarılan kişi, sağlık personelince hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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