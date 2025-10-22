Adana'da Köprüden Düşen Otomobilde İki Yaralı
Adana'nın Feke ilçesinde bir otomobil köprüden düşerek kontrolden çıktı. Olayda yaralanan sürücü ve yolcu, hastaneye kaldırıldı.
Belenköy Mahallesi'nde Serdar A'nın kullandığı 01 US 833 plakalı otomobil kontrolden çıkarak yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki köprüden düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü ile otomobilde bulunan Atilla B'yi Feke Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel