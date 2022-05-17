Adana'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Adana'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

AA - Fatih Azgın - Güncel
 - Güncelleme:
Adana'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan kamyonet devrildi, sürücü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, kamyonetin devrilmesi sonucu yaralandı.

KOZAN, ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde aniden yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, kamyonetin devrilmesi sonucu yaralandı.

Mehmet Sabri B. (73) idaresindeki 01 Y 4720 plakalı kamyonet, Kozan-Feke kara yolunda seyir halindeyken önüne aniden köpek çıktı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet, yol kenarına devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Mehmet Sabri B, 112 Acil servis ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Fatih Azgın - Güncel

Mehmet Sabri, Kamyonet, Kozan, Adana, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title