Adana'da cipin park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı
Seyhan ilçesinde bir cipin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazada toplamda 5 otomobilde hasar meydana geldi.
Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, S.D. (21) idaresindeki 34 NJK 219 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza sonucu 5 otomobilde hasar oluştu.
Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel