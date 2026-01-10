Haberler

Adana'da cipin park halindeki araçlara çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Güncelleme:
Seyhan ilçesinde bir cipin kontrolden çıkarak park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Kazada toplamda 5 otomobilde hasar meydana geldi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kontrolden çıkan cipin park halindeki araçlara çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda, S.D. (21) idaresindeki 34 NJK 219 plakalı cip, sürücüsünün kontrolünden çıkarak park halindeki araçlara çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonucu 5 otomobilde hasar oluştu.

Kaza, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel
