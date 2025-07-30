Adana'da Kontrolden Çıkan Araç Sulama Kanalına Düştü: 3 Yaralı

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Adana'nın Çukurova ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, korkuluklara çarpıp sulama kanalına düştü. Olayda 3 kişi yaralandı.

ADANA'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, korkuluklara da çarpıp sulama kanalına uçtu. Çevredekilerin sudan çıkardığı 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 04.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 AC 300 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir korkuluklara da çarpıp, sulama kanalına düştü. Çevredekilerin müdahalesiyle araçtaki 3 kişi sudan çıkarıldı. İhbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber : Anıl ATAR – Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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