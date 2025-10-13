Haberler

Adana'da Komşu Aileler Arasında Kavga

Adana'nın Seyhan ilçesinde, bir sitede komşu iki aile arasında çıkan tartışma tekmeli ve yumruklu kavgaya dönüştü. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ADANA'da bir sitenin bahçesinde komşu iki aile arasında çıkan tekmeli-yumruklu kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Sitede oturan iki komşu aile arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Tarafların tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdıkları anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Kavga, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekiplerince sonlandırıldı.

Haber - Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
