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Adana'da kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü motosikleti devrilince yaralandı

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Adana'da kediye çarpmamak için manevra yapan sürücü motosikleti devrilince yaralandı
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Adana'nın Seyhan ilçesinde 17 Ekim'de kediye çarpmamak için manevra yapan 18 yaşındaki sürücünün motosikleti devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücünün kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da yola çıkan kediye çarpmamak için motosikletiyle manevra yapan sürücü Halil İbrahim (18), aracın devrilmesi sonucu hafif yaralandı.

Kaza, 17 Ekim'de merkez Seyhan ilçesi Küçükdikili Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle ilerleyen Halil İbrahim, aniden yola çıkan kediyi görünce çarpmamak için manevra yaptı. Motosikletin devrilmesi sonucu yola savrulan Halil İbrahim, hafif yaralandı.

Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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