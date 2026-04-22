Çatıdan düşüp ağır yaralanan kaynak ustası: Ailemin tek geçim kaynağı benim, zor durumdayım

Adana'da kaynak ustası Eren Güllüoğlu, çatı onarımı sırasında dengesini kaybederek 12 metreden düşüp ağır yaralandı. Tedavisi evde süren Güllüoğlu, ailesinin tek geçim kaynağı olduğunu belirterek yardım çağrısında bulundu.

ADANA'da kaynak ustası Eren Güllüoğlu (34), bir fabrikada çatı onarımı için kaynak yaptığı sırada 12 metre yükseklikten beton zemine düşerek ağır yaralandı. Tedavisi evde süren Güllüoğlu, "Evde annem, babam, eşim ve çocuğum var. Hepsine bakmakla sadece ben yükümlüyüm. Aylarca çalışamayacağım için hiçbir gelir kaynağımız olmayacak. Bu yüzden zor durumdayız" dedi.

Olay, 14 Nisan'da Seyhan ilçesi Yolgeçen Mahallesi'nde meydana geldi. Kaynak ustası olarak çalışan evli 1 çocuk babası Güllüoğlu, bir çatının onarım ve söküm işleri sırasında dengesini kaybederek yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından vücudunun birçok yerinde kırıklar oluştuğu belirlenen Güllüoğlu, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Taburcu edilen Güllüoğlu'nun tedavisi evde sürüyor.

'AİLEMİN TEK GEÇİM KAYNAĞI BENDİM'

Yaşadıklarını anlatan Eren Güllüoğlu ise, ailesinin tek geçim kaynağının kendisi olduğunu belirterek, "Çatının panel sökümü işi için firma ile anlaştık. 2 bin metrekarelik çatının son panelini sökerken yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştüm. Ölümden döndüm, kıl payı kurtuldum. Hastaneye kaldırıldım; kaşımda yırtık, kafamda çatlak, elmacık kemiğimde çatlak, sol koluma platin takıldı, kalçamda ezilme ve sağ ayağımda kırık oluştu. Ben ölebilirdim. Evde yaşlı annem, babam, eşim ve çocuğum var. Hep birlikte yaşıyoruz ve hepsine bakmakla yükümlüyüm. Hepsi çalışamıyor, tek geçim kaynağımız benim. Bu olay nedeniyle 6 ay ila 1 yıl çalışamayacağım. Bu süreçte ailemi nasıl geçindireceğimi bilmiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum, çok zor durumdayım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti: Çatışmalar başlarsa...

İran müzakere masasına oturmak için tek bir şart sunup resti çekti
Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti

Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
İran, Mossad'la iş birliği yapan kritik ismi idam etti

Komşu kalemini kırdı! Casusluk yapan kritik isim idam edildi
Türkiye'nin dev şirketi icradan satılığa çıktı! İşte talep edilen ücret

Türkiye'nin köklü şirketi icradan satılığa çıktı! İşte istenen ücret
Engelli araç alımında ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi

Araç alımında tarihi eşik! ÖTV muafiyeti kapsamı genişletildi
Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti

Hürmüz'de el konulan gemiden çıkanlar Trump'ı rahatsız etti
Bursa-Ankara hızlı tren hattında geri sayım başladı

Raylar tamamlandı, geri sayım başladı! İki il birbirine bağlanıyor
Tokat'ta 'Okulu tarayacağım' diyen çocuk gözaltına alındı

Ortaokul öğrencisinden kan donduran mesaj! Anında gözaltına alındı