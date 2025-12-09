Adana'da kaybolan zihinsel engelli aranıyor

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu zihinsel engelli kişinin bulunması için çalışma yürütülüyor.

Saygeçit Mahallesi'ndeki evinden 6 Aralık'ta ayrılan Vahit Şentuna'dan (72) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbarın ardından Şentuna'nın bulunması için jandarma, polis, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve çeşitli derneklerin ekiplerince başlatılan çalışma sürüyor.

Çalışmada iz takip köpekleri de kullanılıyor.