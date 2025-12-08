İmamoğlu'da 72 yaşındaki zihinsel engelli kayıp olarak aranıyor
Adana'nın İmamoğlu ilçesinde 2 gündür kayıp olan 72 yaşındaki zihinsel engelli Vahit Şentuna için jandarma, polis ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Şentuna'nın en son Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğü bildirildi.
ADANA'nın İmamoğlu ilçesinde 2 gündür kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Vahit Şentuna (72) için ekipler arama çalışması başlattı.
İmamoğlu ilçesindeki Saygeçit Mahallesi TOKİ Konutları'ndaki evinden 6 Aralık'ta çıkıp merkezdeki çay ocağına giden evli ve 1 çocuk babası zihinsel engelli Vahit Şentuna'dan haber alamayan ailesi kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen jandarma, polis ve AFAD arama kurtarma ekipleri Şentuna'yı bulmak için çalışma başlattı. Şentuna'nın son olarak Saygeçit Mezarlığı civarında görüldüğü öğrenilirken, ekiplerin mahallede köpek destekli geniş çaplı arama çalışmaları sürüyor.
