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5 aydır kayıp olarak aranıyordu! Yeğeni tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

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Adana'da 5 aydır kayıp olan M.A.'nın yeğeni tarafından öldürülüp çiftliğe gömüldüğü ortaya çıktı. Şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da yaşayan M.A., geçen mart ayında evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamadı. Aramalardan sonuç alamayan M.A.'nın ailesi kayıp ihbarında bulundu. M.A.'nın kaybolmasının şüpheli olarak değerlendiren Adana Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. M.A.'nın gidebileceği yerleri araştıran polis ekipleri Konya'nın Ereğli ilçesi Aziziye Mahallesi'ndeki yeğeni F.D.'nin yanına gittiğini belirledi. Burada çiftlik işleten F.D. ile görüşen ekipler, şüpheli ve tutarsız ifadeleri nedeniyle takibe aldı.

SORGUDA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Adana Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerle birlikte bu sabah çiftliğe yaptığı baskınla F.D. gözaltına alındı. Sorgulanan F.D., ifadesinde dayısı ile arasında yaşanan tartışma sonrası tabancayla vurup öldürdükten sonra çiftlikteki tarlaya gömdüğünü itiraf etti. F.D.'nin gösterdiği yerde yapılan kazı çalışmasında M.A.'nın cesedi çıkartılarak adli tıp kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (1)

Mert Kalyoncu:

Şu rezilliğe bakın. Ne saygı kaldı, ne büyük küçük bilme durumu toplumda.. Herkesin elinde CNC yapımı silahlar var. En ufak bir tartışmada çıkarıp sıkıyorlar.

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