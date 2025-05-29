Adana'da Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Adana'da, Seyhan Baraj Gölü'nde kaybolan genci arama çalışmalarına havanın kararması nedeniyle ara verildi.

Merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi Seyhan Baraj Gölü'nde, bir kişinin kaybolduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri, tekneyle baraj gölüne açılan 6 kişiden 5'ini karaya çıkardı.

Ekipler, baraj gölünde kaybolan 24 yaşındaki Emirhan Gürbüz'ü bulmak için çalışma başlattı.

Gece ara verilen arama çalışmalarına, sabah saatlerinden itibaren yeniden devam edildi.

Arama çalışmalarını takip eden baba Suat Gürbüz, gazetecilere, gece saatlerinde eşinin rahatsızlandığını ve hastaneye gittiklerini belirterek, dünürü Osman Cender'in kendisini aramasıyla olaydan haberdar olduklarını söyledi.

Aldığı haberle şoka girdiğini anlatan Gürbüz, oğlunun bir an önce bulunmasını istedi.

Emirhan Gürbüz'ün kayınbabası Osman Cender de "İnşallah kurban olduğum Allah onu çocuğuna ve ailesine bağışlar." dedi.

Arama çalışmalarını takip eden Emirhan Gürbüz'ün eşi Aysu Gürbüz'ün (24) de yakınlarının desteğiyle ayakta durduğu gözlendi.

Elektrik teknisyeni Emirhan Gürbüz'ün 1 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalarda Sualtı Grup Amirliği, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekiplerinden oluşan 17'si dalgıç 69 personel gün boyu çalışmalarını sürdürdü.

Ekiplerin çalışmalarında 19 araç, 2 bot ve 2 dron kullanıldı.

Havanın kararmasının ardından ara verilen çalışmalara yarın sabah saatlerinde yeniden başlanılacağı belirtildi.