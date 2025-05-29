Adana'da kaybolan elektrik teknisyeni için umut dolu bekleyiş

Adana'da kaybolan elektrik teknisyeni için umut dolu bekleyiş
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Seyhan Baraj Gölü'ne açılan tekneden suya düşen Emirhan Gürbüz'ü arama çalışmaları devam ediyor. Ailesi, arama faaliyetlerini kıyıda heyecanla takip ediyor.

'CİĞERİM YANIYOR'

Adana'da eşi ve 4 yakınıyla birlikte Seyhan Baraj Gölü'ne açılıp kullandığı tekneden suya düşen elektrik teknisyeni Emirhan Gürbüz'ü arama çalışmaları devam ediyor. Çalışmaları kıyıda takip eden Gürbüz'ün ailesi, umut dolu bekleyişini sürdürdü. Gürbüz'ün eşi Aysu Gürbüz (24), "Bizim 1 yaşında oğlumuz var. Ciğerim yanıyor, ciğerim. Hava kararacak, hala eşim yok. Dayanamıyorum" diyerek, gözyaşı döktü. Gürbüz, yakınlarının desteğiyle ayakta durabildi.

'SABAHTAN BERİ GÖLE BAKIYORUM'

Gürbüz'ün babası Suat Gürbüz ise daha fazla ekibin arama çalışmalarına katılmasını istediğini belirterek, "İçim yanıyor, kendimi zor tutuyorum. Sabahtan beri göle bakıyorum. Elini görür müyüm diye bir umut bekliyorum" dedi.

Anıl ATAR-Yaşar SERİNTÜRK/ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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