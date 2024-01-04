Adana'da Kaybolan 7 Yaşındaki Çocuk Uyurken Bulundu

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde ailesi hayvanları otlatırken kaybolan 7 yaşındaki Ferdi Gönen, ekiplerin 7 saat süren arama çalışmalarında dağlık alanda uyurken bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuk, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığının anlaşılması üzerine ailesine teslim edildi.

İlçeye bağlı Bekirli Köyü'nde hayvancılıkla uğraşan Kemal Gönen, eşi ve oğlu Ferdi ile birlikte hayvanlarını otlatmak için dağlık bir bölgeye gitti. Anne ve babası hayvanlarla ilgilenirken Ferdi, saat 16.00 sıralarında gözden kayboldu. Oğullarını arayan Kemal Gönen ve eşi, sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Ailenin ihbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve komandolar sevk edildi. Ekipler, özel eğitimli köpeklerle Ferdi'yi bulmak için arama çalışması başlattı. Ekiplerin 7 saat süren çalışma sonucunda küçük Ferdi, dağlık alanda uyurken bulundu. Sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edilen Ferdi'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.