Adana'da kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde gittikleri çiftlikte kaybolan ve gün boyunca ekipler tarafından aranan 4 yaşındaki Mahmutcan Bozkurt'un sulama kanalında cansız bedeni bulundu. Muhmatcan'ın ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.

Tarım işçisi Ramazan Bozkurt, sabah erken saatlerde oğlu Mahmutcan ile Adatepe Mahallesi yakınlarındaki çiftliğe geldi. Çiftlikte çalışırken oğlunun yanında olmadığını fark eden Ramazan Bozkurt, durumu çevredekilere bildirdi. Çiftlik yakınlarında beraberindekilerle oğlunu arayan Bozkurt, bir sonuç alamayınca 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Jandarma ve arama-kurtarma ekipleri, çiftliğin bulunduğu bölgedeki tarla ve ağaçlık alanda çalışma başlattı. Mahmutcan'ın yakındaki sulama kanalına düşmüş olma ihtimaline karşı bölgeye dalgıç polisler sevk edildi. Arama çalışmasının hızlandırılması için savcılığın talimatıyla kanala verilen su kesildi. Ceyhan Kaymakamı Bayram Yılmaz da bölgeye gelerek çalışmaları izledi. Kanal boyunca ve arazide arama çalışması devam ederken, saat 18.30 sıralarında çiftliğin yaklaşık 10 kilometre uzağındaki Veysiye Mahallesi yakınlarında vatandaşlar, sulama kanalı içinde bir çocuk cesedinin olduğunu fark edip, durumu jandarmaya bildirdi. Arama çalışmasındaki ekipler, ihbar üzerine bölgeye gelerek kanal içindeki çocuk cesedini sudan çıkarttı. Ramazan Bozkurt, sudan çıkartılan cansız bedeninin oğluna ait olduğunu teşhis etti. Jandarma ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Bozkurt'un cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Mahmut Bozkurt'un ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.