Adana'da kaybolan 17 yaşındaki genç için arama çalışma başlatıldı
AA - Yusuf Koyun - Güncel
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Adana'da, dün çıktığı evine dönmeyen 17 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
SEYHAN, ADANA (AA) - Adana'da, dün çıktığı evine dönmeyen 17 yaşındaki gencin bulunması için arama çalışması başlatıldı.
Merkez Seyhan ilçesinde ikamet eden Muhammet Polat, Ramazan Bayramı'nın ilk günü kız arkadaşıyla buluşacağını belirterek evinden ayrıldı. Polat'ın eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Polat'ı bulmak için çalışma başlattı.
AA / Yusuf Koyun - Güncel