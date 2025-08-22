Adana'da Kavga Sonrası Silahlı Ölüm

Adana'nın Seyhan ilçesinde, Mehmet Aldanma bir tartışma sonucu Ö.A. tarafından tabancayla vurularak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli kısa sürede yakalandı.

ADANA'da Mehmet Aldanma, kavga ettiği Ö.A. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, gece saatlerinde Seyhan ilçesi Küçükdikili Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Aldanma, sokakta henüz bilinmeyen nedenle Ö.A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi ile Ö.A., belinden çıkardığı tabancayla Aldanma'ya ateş açtı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Aldanma, yere yığıldı. Şüpheli olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Aldanma'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Şüpheli kısa sürede yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
