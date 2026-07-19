Haberler

Adana'da iş yerine ateş açan şüpheli 1 kişiyi yaraladı

Adana'da iş yerine ateş açan şüpheli 1 kişiyi yaraladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana Yüreğir'de başında motosiklet kaskı bulunan bir şüpheli, iş yeri önünde tartıştığı kişiye ateş açtı. Saldırıda 1 kişi yaralanırken, rastgele ateş ederek kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da başında motosiklet kaskı bulunan şüphelinin, iş yerine açtığı ateş sonucu 1 kişi yaralandı. Saldırı anı ve şüphelinin daha sonra çevreye rastgele ateş açtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Yüreğir ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Çukurova Caddesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Başında motosiklet kaskı bulunan kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bir iş yerinin önüne geldi. Şüpheli burada bir kişi ile tartıştıktan sonra belinden çıkardığı tabanca ile iş yerine art arda ateş açtı. Çevredekiler panik ve korku yaşarken, şüpheli daha sonra rastgele ateş açarak bölgeden uzaklaştı.

Silahlı saldırı sonucu iş yerinde bulunan 1 kişi yaralandı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırı anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde başında kask bulunan kişinin bir kişi ile tartıştıktan sonra tabanca önce tabanca ile iş yerine ateş açtığı yer aldı. Çevredekiler panik ve korku ile kaçışırken bu kez saldırganın rastgele ateş açarak bölgeden uzaklaştığı görüldü.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran balistik füzelerinin Ürdün'deki askeri üssü vurduğu anların görüntüleri ortaya çıktı

İşte savaşı dönülmez noktaya götürecek saldırının görüntüleri
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında, tutuklu pilot uçuş kayıtlarını reddetti

Tutuklu pilot, en önemli delili reddetti
İmamoğlu'nun eski danışmanı, Kılıçdaroğlu'na desteğini açıkladı

İmamoğlu'nun en yakındaki isimlerdendi! Tarafını belli etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Bir aldatma vakası daha! Sonu çok kötü bitti

Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu

Görevden alınan taytlı vali sessizliğini bozdu
Kütahya'da otobüste tacizden serbest kalmıştı, bu kez 2 çocuğa cinsel istismardan tutuklandı

Serbest bırakıldı, anında daha beterini yaptı! Hem de en yakınlarına
İran, Ürdün'de ABD üssünü vurdu: 2 ölü, 4 yaralı

İran'dan ABD'ye ağır darbe! Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı var
Yer: Diyarbakır! Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
Genç kadınla yakalanan Muhammed Cangören, muhabirin sorusuna kızdı

Yaşı: 72! Yakalanınca sinirlendi

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini

Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini