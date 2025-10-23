Adana'da Karbondioksit Tankerinde Yangın

ADANA'nın Pozantı ilçesinde otoyolda karbondioksit taşıyan tankerde çıkan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Pozantı-Ankara Otoyolu Akçatekir mevkisinde Pozantı yönünde ilerleyen 46 ADJ 387 plakalı karbondioksit taşıyan tankerde sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden sürücü aracı emniyet şeridinde durdurup 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. İhbar üzerine bölgeye Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Tarsus Grup Amirliği ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, bölgeyi güvenli hale getirmek amacıyla yolu trafiğe kapatarak gerekli emniyet tedbirlerini aldı. Ters yönden kontrollü şekilde bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yüksek patlama riski taşıyan tankere müdahale etti. Alevleri söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı. Patlama riskinin ortadan kalkmasının ardından bölgede trafik yeniden ulaşıma açıldı.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Okan ÇALIŞKAN - Kamera: ADANA,