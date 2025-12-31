Haberler

Adana'da 3 ilçede taşımalı eğitime kar engeli

Güncelleme:
Adana'nın Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personel idari izinli sayılacak.

Adana'nın Aladağ, Feke ve Saimbeyli ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 3 ilçede kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapılan okullarda bugün eğitime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin idari izinli sayılacağı duyuruldu.

Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel
500

