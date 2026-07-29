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Adana'da kamyonun çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletteki kişi yaşamını yitirdi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kamyonun çarptığı bisikletteki kişi yaşamını yitirdi.

Haşim Can E. (36) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyon, Türkmenbaşı Bulvarı'ndan Mavi Bulvar'a dönüş yaptığı sırada bisikletli Duran Yeysıkan'a (66) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yeysıkan'ın cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü Haşim Can E. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA
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