Kozan'da patlayıcı ve tüfek ele geçirildi, sürücü tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde polis denetiminde durdurulan kamyonette 4 kapsüle duyarlı patlayıcı ve ruhsatsız tüfek bulundu. Sürücü tutuklanırken, denetimlerde ayrıca uyuşturucu ele geçirildi, 3 aranan şüpheli yakalandı ve 74 sürücüye para cezası uygulandı.
Adana'nın Kozan ilçesinde polis denetiminde durdurulan kamyonetinde 4 kapsüle duyarlı patlayıcı ve ruhsatsız tüfek ele geçirilen sürücü tutuklandı.
Denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri kamyoneti uygulama noktasında durdurdu.
Araçtaki incelemede 4 kapsüle duyarlı patlayıcı ve ruhsatsız tüfek bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 3 şüphelinin yakalandığı denetimde, 28,75 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Çalışmada 74 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 25 aracı trafikten men etti.