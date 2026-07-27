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Kozan'da patlayıcı ve tüfek ele geçirildi, sürücü tutuklandı

Kozan'da patlayıcı ve tüfek ele geçirildi, sürücü tutuklandı
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Adana'nın Kozan ilçesinde polis denetiminde durdurulan kamyonette 4 kapsüle duyarlı patlayıcı ve ruhsatsız tüfek bulundu. Sürücü tutuklanırken, denetimlerde ayrıca uyuşturucu ele geçirildi, 3 aranan şüpheli yakalandı ve 74 sürücüye para cezası uygulandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde polis denetiminde durdurulan kamyonetinde 4 kapsüle duyarlı patlayıcı ve ruhsatsız tüfek ele geçirilen sürücü tutuklandı.

Denetim yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri kamyoneti uygulama noktasında durdurdu.

Araçtaki incelemede 4 kapsüle duyarlı patlayıcı ve ruhsatsız tüfek bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan çeşitli suçlardan aranan 3 şüphelinin yakalandığı denetimde, 28,75 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Çalışmada 74 sürücüye para cezası uygulayan ekipler, 25 aracı trafikten men etti.

Kaynak: AA
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