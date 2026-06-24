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İş yerinin önünde otururken kamyonet çarptı; kaza kamerada

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Adana'nın Seyhan ilçesinde kontrolünü kaybeden kamyonet, iş yeri önünde sandalyede oturan kişiye çarptı. Yaralı hastaneye kaldırılırken kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ADANA'da çalıştığı iş yerinin önünde sandalyede oturan kişi, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Seyhan ilçesindeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, iş yerinin önündeki sandalyede oturan kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Serhat GÜLER- Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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