Adana'da Kamyonet Devriği: 6 Yaralı
Adana'nın Pozantı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı.
Adana'nın Pozantı ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 6 kişi yaralandı.
Hasan Esmer yönetimindeki 12 AC 901 plakalı kamyonet, Adana-Pozantı Otoyolu'nun Gülek Tüneli mevkisinde, orta şeritteki bariyere çarparak ters döndü.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.