Adana'da Kamyon Çarpması Sonucu 75 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti
Yüreğir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Nihat T.'ye kamyon çarptı. Olayda hayatını kaybeden Nihat T.'nin kazası, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, kamyonun çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Karataş Bulvarı'nda ilerleyen 42 CGN 13 plakalı kamyon, yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat T'ye (75) çarptı.
Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Nihat T'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel