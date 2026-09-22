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Adana'da kahve makinesi ilanıyla dolandırıcılık yapan sanığa 4 yıl 2 ay hapis verildi

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Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi, internetten kahve makinesi ilanıyla bir kişiyi 12 bin lira dolandırdığı belirtilen sanığı 4 yıl 2 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırdı. Sanık suçsuz olduğunu savundu, müşteki ise zararının karşılanmadığını belirterek şikayetçi oldu.

Adana'da, internet üzerinden kahve makinesi satış ilanıyla bir kişiyi 12 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 4 yıl 2 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık M.A. ve müşteki E.C. ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, müşteki E.C'nin internet sitesinde kahve makinesi ilanını görüp tanıştığı sanık M.A'nın banka hesabına 12 bin lira gönderdiğini belirtti.

Müştekinin parayı gönderdikten sonra M.A'ya ulaşamadığını ifade eden savcı, hakkında benzer suçlardan soruşturma bulunan sanığın "bilişim sistemlerinin veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan cezalandırılması yönünde görüş sundu.

Savunması alınan sanık M.A. suçsuz olduğunu öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Müşteki E.C. ise zararının giderilmediğini ve şikayetçi olduğunu belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, "bilişim sistemlerinin veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan sanığı 4 yıl 2 ay hapis ve 25 bin lira para cezasına çarptırdı.

Kaynak: AA
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