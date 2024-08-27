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Adana'da Kadınlar Yaptıkları Yiyecekleri Cami İnşaatına Bağışladı

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Adana'nın Aladağ ilçesinde bir grup kadın, sattıkları yufka, sıkma ve börekten elde ettikleri geliri cami inşaatına bağışladı. Büyüksofulu Mahallesi'nde kadınlar, yapımı süren Gönüldağ Camisi'ne destek için etkinlik düzenledi. Etkinlikte yaptıkları yufka, sıkma ve börekleri satan vatandaşlar, kazançlarını caminin derneğine verdi. Mahalle muhtarı Durmuş Gönül, duyarlı davranıştan dolayı kadınlara teşekkür etti.

Adana'nın Aladağ ilçesinde bir grup kadın, sattıkları yufka, sıkma ve börekten elde ettikleri geliri cami inşaatına bağışladı.

Büyüksofulu Mahallesi'nde kadınlar, yapımı süren Gönüldağ Camisi'ne destek için etkinlik düzenledi.

Etkinlikte yaptıkları yufka, sıkma ve börekleri satan vatandaşlar, kazançlarını caminin derneğine verdi.

Mahalle muhtarı Durmuş Gönül, duyarlı davranıştan dolayı kadınlara teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

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