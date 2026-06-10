Adana'da yolda yürüyen kadını bıçaklayan zanlı tutuklandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde yolda yürüyen Nursel S'yi bıçakla yaralayan Ramazan S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Yaralı kadının hastanedeki tedavisi sürüyor.
Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde yolda yürüyen kadını bıçaklayarak yaralayan zanlı tutuklandı.
Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir sokakta 8 Haziran'da Nursel S'yi (27) bıçakla yaralayan Ramazan S'nin (28) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Nursel S'nin Seyhan Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Gürselpaşa Mahallesi'nde 8 Haziran'da Nursel S, sokakta yürüdüğü sırada Ramazan S'nin bıçaklı saldırısına uğrayarak yaralanmıştı. Ramazan S. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınmıştı.