Adana'da Kaçak Yapılaşmaya Karşı Müdahale Hız Kesmeden Devam Ediyor

Adana'da Kaçak Yapılaşmaya Karşı Müdahale Hız Kesmeden Devam Ediyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde kaçak yapılaşmaya karşı mücadele çerçevesinde 179 tespit edilen yapıdan 138'i yıkıldı. Seyhan Baraj Gölü çevresinde 2 bin 29 parselin denetimi yapılıyor.

Adana'da kent merkezinde Seyhan Baraj Gölü çevresi ile Yumurtalık ve Karataş ilçelerinin sahil şeridinde kaçak yapılaşmayla mücadele devam ediyor.

Vali Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, Yumurtalık ve Karataş ilçelerinde sahil şeridinde tespit edilen 179 kaçak yapıdan 138'inin yıkıldığını belirtti.

Kalan yapılarla ilgili işlemlerin de hızla devam ettiğini bildiren Vali Köşger, devletin malını izinsiz kullananlara hiçbir şekilde müsamaha göstermeyeceklerini ifade etti.

Seyhan Baraj Gölü çevresinde 2 bin 29 parsel incelemeye alındı

Vali Köşger, Seyhan Baraj Gölü çevresinde de sürdürülen denetimlerde, 1956 yılından bu yana oluşan 2 bin 29 parselin sistemli şekilde incelendiğini belirterek şöyle devam etti:

"Baraj gölü çevresinde kamuya ait araziler ile ruhsatsız yapıların durumu ilk kez bu kadar kapsamlı bir şekilde ele alınıyor. Hangi yapının ruhsatı var, hangisi kamunun malı üzerine yapılmış, hepsi tek tek tespit ediliyor. Uzun yıllardır göz ardı edilen bu alanları nihayet denetim altına alıyoruz. Bu sadece kaçak yapı yıkımı değil, aynı zamanda Adana'nın doğal yapısına, turizm potansiyeline ve ortak yaşam kültürüne sahip çıkmaktır. Biz bugünün değil, yarının da sorumluluğunu taşıyoruz."

Kamuya ait alanların korunması ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi için tüm kurumların sahada aktif olarak çalıştığını ifade eden Köşger, vatandaşlardan bu süreçte destek ve işbirliği beklediklerini kaydetti.???????

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
Kolombiya'da cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla vuruldu! 15 yaşındaki çocuk gözaltında

Ülke şokta! Cumhurbaşkanı adayı 6 kurşunla kafasından vuruldu
İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş

İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Felakete adım adım gitmiş
9 bin lira ceza yiyen vatandaş, yolda gördüğü trafik tabelalarına isyan etti

9 bin lira ceza yiyen vatandaş, yoldaki trafik tabelasına isyan etti
Parka giden engelli kadını hüngür hüngür ağlattılar: Burası size uygun değil

Parka giden engelli kadını hüngür hüngür ağlattılar
İlk provada mutlu son! A Millilerimiz, ABD karşısında hata yapmadı

İlk provada mutlu son! A Milliler, yıldızlarıyla güldü
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi

Bayramda şehrin en büyük AVM'sine gidenler kabusu yaşadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Göreve gelir gelmez kolları sıvadı! Devin Özek, 40 milyonluk golcüyü Fenerbahçe'ye getiriyor

Gelir gelmez kolları sıvadı! İlk hedefi 40 milyon euroluk golcü
40 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! Ekipler alarmda

40 yaşındaki kadın sırra kadem bastı! Ekipler alarmda
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş

Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı
Arda Güler'le ilgili transfer iddiası İspanya'yı salladı

Arda hakkında İspanya'yı sallayan iddia
Sivas'ta kene 2 can daha aldı

Sessiz tehlike 2 can daha aldı! Kentte kayıp sayısı 6'ya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.