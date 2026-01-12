Haberler

Adana'da kaçak 700 bin makaron ve 1720 paket nargile tütünü ele geçirildi

Güncelleme:
Adana'nın Yüreğir ilçesinde düzenlenen operasyonda 700 bin makaron ve 1720 paket nargile tütünü ele geçirildi. İki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ulubatlı Hasan Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Adreste 300 bini tütün doldurulmuş 700 bin makaron ve 1720 paket nargile tütünü bulan ekipler, şüpheliler A.T. ile A.D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
