Haberler

Adana'da kaçak silah ticareti yaptığı öne sürülen sanığa 5 yıl hapis cezası verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'nın Seyhan ilçesinde kiraladığı evde kaçak silah ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık H.D., 5 yıl hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı. İkamette yapılan aramada 13 tabanca, 17 şarjör ve mermiler ele geçirildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, ihbar üzerine polis ekiplerince H.D'nin Onur Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldığını belirtti.

İkamette 13 tabanca, 17 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildiğini, H.D'nin cep telefonunda da kaçak silah satışına ilişkin yazışmalar bulunduğunu aktaran savcı, "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde görüş sundu.

H.D. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 5 yıl hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

