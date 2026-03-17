Adana'da kaçak silah ticareti yaptığı öne sürülen sanığa 5 yıl hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde kiraladığı evde kaçak silah ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 5 yıl hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuksuz sanık H.D. ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, ihbar üzerine polis ekiplerince H.D'nin Onur Mahallesi'ndeki evinde arama yapıldığını belirtti.

İkamette 13 tabanca, 17 şarjör ve çok sayıda mermi ele geçirildiğini, H.D'nin cep telefonunda da kaçak silah satışına ilişkin yazışmalar bulunduğunu aktaran savcı, "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilmesi yönünde görüş sundu.

H.D. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "silah kaçakçılığı ve ticareti" suçundan 5 yıl hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.