Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu
Adana'da gümrük kaçağı 630 paket sigara ile 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da gümrük kaçağı 630 paket sigara ile 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 2 aracı durdurarak aradı.
Araçlarda gümrük kaçağı 630 paket sigara ile 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
Kaynak: AA