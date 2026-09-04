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Adana'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Adana'da gümrük kaçağı 630 paket sigara ile 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da gümrük kaçağı 630 paket sigara ile 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 2 aracı durdurarak aradı.

Araçlarda gümrük kaçağı 630 paket sigara ile 100 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: AA
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