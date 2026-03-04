Haberler

Adana-Kozmetik dükkanında kaçak ilaç ve tıbbi cihaz ele geçirildi

Adana'da polisin yaptığı operasyonda, bir kozmetik dükkanında 6 bin 247 kaçak ilaç ile 216 tıbbi cihaz ele geçirildi. İş yeri sahibi Y.A. tutuklandı.

ADANA'da polisin bir kozmetik dükkanına yaptığı baskında 6 bin 247 kaçak ilaç ile 216 tıbbi cihaz ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde, girişinde kozmetik tabelası bulunan Y.A.'ya ait iş yerine baskın yaptı. İş yerinin deposunda yapılan aramada 6 bin 247 kaçak ilaç ile 216 tıbbi cihaz ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, 'kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma' suçundan tutuklandı.

