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Adana'da Jandarma Operasyonu: Aranan Şüpheli Yakalandı

Adana'da Jandarma Operasyonu: Aranan Şüpheli Yakalandı
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Adana'da jandarma ekipleri, çeşitli suçlardan aranan bir kişiyi yakaladı. Operasyon sırasında ruhsatsız 4 av tüfeği ve 2 tabanca ele geçirildi.

Adana'da çeşitli suçlardan aranan bir kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Sarıçam İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şüphelinin merkez Sarıçam ilçesindeki bir evde olduğunu tespit etti.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramalarda ruhsatsız 4 av tüfeği ve 2 tabanca ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli işlemleri için jandarma komutanlığına götürüldü.

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Kaynak: AA / Ömer Yıldız - Güncel
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