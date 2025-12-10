Haberler

Adana'da iş makinesinde çıkan yangın söndürüldü

Yüreğir ilçesinde altyapı çalışmaları sırasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda araçta hasar meydana geldi.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde iş makinesinde çıkan yangın itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Kamışlı Mahallesi'nde yürütülen altyapı çalışmasında kullanılan iş makinesi bilinmeyen nedenle alev aldı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekibin müdahalesiyle söndürülen yangında araçta hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Sancakzade - Güncel



