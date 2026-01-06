Haberler

Adana'da inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren zanlı aynı silahla kendini vurdu

Adana'nın Çukurova ilçesinde alacak meselesi yüzünden meydana gelen olayda, bir kişi önce başka birini vurdu, ardından intihar etti. Olay sonrası hayatını kaybedenler arasında inşaat işçisi Ramazan Can Yıldırım ve şüpheli Soner Sucu yer alıyor.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde inşaat firmasında bir kişiyi tabancayla öldüren şüpheli, aynı silahla başına ateş ederek yaşamına son verdi.

Güzelyalı Mahallesi'ndeki bir inşaat firmasına giren Soner Sucu (32), alacak meselesi nedeniyle aralarında anlaşmazlık bulunduğu öne sürülen Ramazan Can Yıldırım'ı (33) tabancayla vurduktan sonra aynı silahla başına ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese giden ekipler, Sucu'nun hayatını kaybettiğini, Yıldırım'ın ise ağır yaralı olduğunu belirledi.

Hastaneye kaldırılan Yıldırım tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Güncel
