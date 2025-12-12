Adana'da ilkokul öğrencileri, Filistinli çocuklar için gökyüzüne balon bıraktı

Haberler

Adana'da ilkokul öğrencileri, Filistinli çocuklar için yazdıkları dilek notlarını balona bağlayarak gökyüzüne bıraktı.

Şehit Erhan Taştimur İlkokulu bahçesinde, Filistin'de zor şartlardaki çocuklara dikkat çekmek için etkinlik düzenlendi.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, Filistinli çocuklar için yazdıkları dilek notlarını balona bağlayarak gökyüzüne bıraktı.

Öğrencilerden Zeynep Coşkun, yaptığı açıklamada, "Yaşama hakkı en temel haktır" notunu bağladığı balonunu gökyüzüne bıraktığını belirtti.

Hülya Demirdağ da Filistinli çocukların özgür olmasını istediklerini kaydetti.

Etkinliğe, Seyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çelik'in yanı sıra öğretmenler ve bazı veliler de katıldı.

