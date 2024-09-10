Adana'da İlköğretim Haftası Etkinliği Düzenlendi

Adana'nın Yüreğir ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Serinevler Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilere ve öğretmenlere başarı dileyen Aksu, "Yeni dönemde çocuklarımızın becerilerinin ve yeteneklerinin ön planda tutulduğu, değerler eğitiminin ön plana çıkarıldığı önemli bir eğitim modeli uygulanacak. Bu eğitim modeliyle her zaman hedeflediğimiz muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programa katılan öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

Öğrenciler, hayallerini yazdıkları notların bulunduğu mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir ve veliler de katıldı.