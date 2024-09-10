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Adana'da İlköğretim Haftası Etkinliği Düzenlendi

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Adana'nın Yüreğir ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını paylaştı. Öğrencilerin ve öğretmenlerin başarılı bir yıl geçirmesi temennisiyle konuşan Aksu, yeni eğitim modeliyle çocukların becerilerinin ve yeteneklerinin ön planda tutulacağını belirtti. Programda halk oyunları gösterisi yapıldı ve öğrenciler hayallerini yazdıkları notları mavi balonlarla gökyüzüne bıraktı.

Adana'nın Yüreğir ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, Serinevler Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen etkinlikte, yeni eğitim öğretim yılına başlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Öğrencilere ve öğretmenlere başarı dileyen Aksu, "Yeni dönemde çocuklarımızın becerilerinin ve yeteneklerinin ön planda tutulduğu, değerler eğitiminin ön plana çıkarıldığı önemli bir eğitim modeli uygulanacak. Bu eğitim modeliyle her zaman hedeflediğimiz muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.

Halk oyunları ekibinin gösteri sunduğu programa katılan öğrenciler, gönüllerince eğlendi.

Öğrenciler, hayallerini yazdıkları notların bulunduğu mavi balonları gökyüzüne bıraktı.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Tolga Temir ve veliler de katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Mehmet Aksu Yüreğir Eğitim Güncel adana

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