Adana'da ikinci orman yangını, ekipler müdahaleye başladı
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Adana'nın Karaisal ilçesinden sonra Kozan ilçesinde de orman yangını çıktı ekipler hem karadan hem de havadan müdahaleye başladı.
- Adana'da ikinci orman yangını, ekipler müdahaleye başladı
ADANA - Adana'nın Karaisal ilçesinden sonra Kozan ilçesinde de orman yangını çıktı ekipler hem karadan hem de havadan müdahaleye başladı.
Alınan bilgiye göre, Kozan ilçesine bağlı Çürüklü Mahallesi kırsalında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını fark edenlerin durumu Orman Müdürlüğüne bildirmesi üzerine bölgeye havadan ve karadan ekipler sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangına müdahaleye başladı.
Öteyandan bugün Karaisalı ilçesinde de orman yangını çıkmış, helikopter ve uçaklarla müdahale edilerek büyük ölçüde kontrol altına almıştı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Faruk Yiğenoğlu - Güncel