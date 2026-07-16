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Adana'da karpuz ve kavun hırsızlığına karışan şüpheli tutuklandı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir hal kompleksinde iki kamyondan yaklaşık 600 kilogram karpuz ve kavun çalan 3 şüpheliden biri yakalanarak tutuklandı. Polis diğer iki zanlıyı arıyor.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde iki kamyondan karpuz ve kavun çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Yeşiloba Mahallesi'ndeki Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde 2 Temmuz'da gece saatlerinde Abdullah B'ye ait iki kamyondan yaklaşık 600 kilogram karpuz ve kavun çalındı.

Abdullah B'nin ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili araştırma başlattı.

Buradaki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 3 şüphelinin 01 ASE 658 plakalı hafif ticari araçla olay yerine gelip hırsızlığı gerçekleştirdiğini belirledi.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla 3 şüphelinin kimliğini ve adreslerini tespit etti.

Düzenlenen operasyonda olay günü aracı kullandığı öne sürülen Muhittin A. (40) ekiplerce yakalandı.

Çalınan karpuz ve kavunları diğer şüphelilerle sattığı ileri sürülen Muhittin A, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Polis ekipleri, diğer 2 şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Zanlıların hafif ticari araçla olay yerine gelmesi ve iki kamyondan çaldıkları karpuz ve kavunları araca yükleyerek kaçması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
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