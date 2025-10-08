Adana'da İki Hırsızlık Olayının Şüphelisi Tutuklandı

Adana'da iki iş yerinden hırsızlık yapması güvenlik kamerasından tespit edilen şüpheli tutuklandı.

Merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'nde, 28 Haziran'da Halil K'ye ait hediyelik eşya satışının yapıldığı iş yerinden 25 bin lira çalındı.

Bu olaydan 17 gün sonra merkez Seyhan ilçesi Tepebağ Mahallesi'nde de Şerif Ç'ye ait pastaneden cep telefonu çalındı.

Mağdurların ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri olaylarla ilgili araştırma başlattı.

Ekipler, iş yerlerinin ve çevresindeki dükkanların güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak iki hırsızlık olayını da aynı kişinin gerçekleştirdiğini belirledi.

M.A.G. olduğu tespit edilen zanlı, ekiplerce yakalanarak emniyete götürüldü.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen M.A.G, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin hırsızlık amacıyla pastaneye ve hediyelik eşya satışının yapıldığı iş yerine girmesi güvenlik kameralarınca kaydedildi.